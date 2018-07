Pronto per risposarsi... per la terza volta. David Hasselhoff protagonista di Baywatch e Supercar, ha ufficialmente annunciato a 'Enterntainment Tonight' il suo matrimonio, il 31 luglio in Italia, con la fidanzata Hayley Roberts : "Il mio compleanno è martedì - ha detto l'attore -. Gireremo per l'Inghilterra ed altri posti, poi ci sposeremo, ma sarà un matrimonio in piccolo con la sua famiglia che verrà dal Galles. E poi andremo alle Maldive".

L'attore statunitense fa coppia fissa con l'attuale fidanzata Harley Roberts, modella di origini gallesi, dal 2013. I due si sono incontrati a Cardiff, in occasione del 'Britain's Got Talent', che ha portato l'attore nella città natale di Hayley. Il fatidico 'si' è arrivato dopo le 5 precedenti proposte che l'attore ha fatto alla compagna, e dichiara che questa proposta è 'venuta dal cuore' rispetto alle altre due. Dopo le nozze pugliesi i neo-sposi partiranno per un viaggio di due settimane alle Maldive per dedicarsi all'attività di sub.



Il primo matrimonio di Hasselhoff è avvenuto nel 1984 con l'attrice Catherine Hickland, apparsa in 'Supercar' proprio nelle vesti della fidanzata di Michael Knight, personaggio interpretato da David. I due hanno divorziato nel 1989, e nello stesso anno, David si è sposato per la seconda volta con l'attrice Pamela Bach, anche lei apparsa in 'Supercar', ma conosciuta principalmente per il suo ruolo in 'Baywatch' nei panni di Kaye Morgan.