David Bowie, debutta su Instagram la miniserie ispirata all'ultimo disco

Debutta su InstaMiniSeries, canale di Instagram dedicato ai video, la miniserie "Unbound: A Blackstar", ispirata dalle canzoni dell'ultimo album di David Bowie pubblicato all'inizio dello scorso gennaio. Gli episodi verranno trasmessi a partire da giovedì 25 febbraio. Tra i protagonisti ci sono Tavi Gevinson e Patricia Davies Clarkson, conosciuta per il suo ruolo in "Six feet Under".