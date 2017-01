Dasha Polanco accusata di aver picchiato un'adolescente

In "Orange Is The New Black" veste i panni della detenuta Dayanara Diaz che intrattiene una storia con il secondino Bennett, ma Dasha Polanco ha davvero un bel grattacapo con la giustizia. L'attrice è infatti accusata di aver picchiato la 17enne Michelle Cardona, a luglio a New York. La star della serie tv si è presentata in tribunale il 3 dicembre, nel giorno del suo compleanno, e si è difesa: "Vuole solo estorcermi dei soldi".