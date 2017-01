Dario Argento: "Sto lavorando ad una serie, in televisione c'è più libertà"

Il maestro del brivido si prende una pausa dal grande schermo per dedicarsi alle televisione. Ospite a Fiesole, per la consegna del premio ai Maestri del cinema, Dario Argento ha infatti annunciato: "Sto lavorando a una serie tv in dodici puntate dal titolo Suspiria de profundis, ambientata nella Londra dell'Ottocento. Può sembrare paradossale ma si è più liberi in tv che nel cinema, ci sono meno censure".