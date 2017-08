Daria Bignardi lascia la direzione di Rai3: nessuna buonuscita

Daria Bignardi lascia la Rai e dunque la direzione di Rai3. La notizia è stata diffusa dall'azienda, che ha diramato una nota per comunicare "la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro in corso con la dottoressa Daria Bignardi, la quale ritiene ormai concluso il proprio percorso lavorativo nella società". La Bignardi, precisano a Saxa Rubra, "non ha richiesto il pagamento di alcuna buonuscita".