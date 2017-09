Daniele Liotti, altro che criminale: a casa è un dolce papà

Liotti diventerà genitore per la seconda volta: il primo figlio, infatti, è nato da una sua precedente relazione e ora ha 19 anni. Cristina, invece, è in attesa di una femminuccia. "Vivo questa paternità con la stessa naturalezza della prima. Con la stessa intensità, ma più consapevolezza" - dice al settimanale. In televisione, però, Daniele si trasforma in uno spietato criminale, l'ex-agente della Narcotici Claudio Sabatini, avente un ruolo fondamentale nell'intreccio del malaffare di Mafia Capitale.