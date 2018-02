Daniela Rosati suora laica: "Faccio una vita in castità dal 2005"

La vera salvezza di Daniela Rosati? Il battesimo. E' lei stessa a raccontare ancora una volta la sua storia così particolare, passata dalla mondanità del mondo dello spettacolo alla semplicità di una vita dedita alla fede. "Sono nata morta", ha detto l'ex moglie di Adriano Galliani e volto tv per molti anni. "Il cordone ombelicale mi ha quasi strozzata, una suora mi ha battezzata subito e mi ha salvato. I sacramenti sono importanti e non capisco chi si professa cristiano ma non frequenta la messa" ha detto.



Oggi la Rosati è una oblata, si è consacrata all'Ordine di Santa Brigida e vive la propria vita dedita al Signore come suora laica. Ma nel suo passato ci sono state la televisione, il mondo dello spettacolo e due matrimoni. "Solo chiudendo gli occhi posso vedere la luce che mi ha guidata da una vita. E quella luce mi si è avvicinata come una persona, ho sentito la chiamata e le parole 'Firma e sarai salva' ", ha detto a "Pomeriggio Cinque". La firma in questione era quella che il padre le aveva chiesto, ad un certo punto della sua vita, di apporre su alcuni documenti per rinunciare alla propria eredità.



E così Daniela Rosati, ha lasciato tutto ed abbracciato la fede e la povertà. "Ho vissuto per anni la povertà vera, non avevo nemmeno i soldi per mangiare" ha detto. Poi l'opportunità di lavorare in televisione in trasmissioni come "Medicine a confronto" e "Babilonia" e la risalita, anche economica. Quindi nel 2005 la conversione definitiva. La Rosati ha abbracciato l'ordine di Santa Brigida e si è trasferita in Svezia: "Faccio una vita in castità dal 2005, quando ho avuto la prima chiamata, vivo nella preghiera. Ho imparato a mettermi in ginocchio e chiedere aiuto al Signore. E' la nostra buona volontà a fare la sua volontà" ha detto col volto disteso nel salotto della d'Urso. E proprio a proposito della castità si è definita "una bambina di 13 anni".