Daniel Craig, l'agente 007 sbarca sul piccolo schermo in una serie tv

Daniel Craig sarebbe in procinto di appendere al chiodo i panni di James Bond. Intanto ha accettato il ruolo da protagonista nella miniserie "Purity", adattamento televisivo del libro di Jonathan Franzen. Showtime produrrà i 20 episodi della serie che racconterà la storia di una giovane donna cresciuta in circostanze insolite nella California del Nord. L'inizio delle riprese è programmato per i primi mesi del 2017.