Dallo spot delle caramelle agli ulivi in Liguria, la nuova vita di Cannelle

A metà degli anni Ottanta la sua bellezza fresca ed esotica incollò al televisore milioni di italiani: parliamo di Cannelle (al secolo Helena Viranin), modella, conduttrice e cantante francese protagonista dello spot di una nota marca di caramelle alla liquirizia e, qualche anno dopo, prima donna di colore a presentare il Festival di Sanremo.



Ma "questa è un'altra epoca della mia vita", ha assicurato Cannelle negli studi di Domenica Live. "La mia vita ha avuto tanti passaggi", ha raccontato l’ex modella, oggi splendida 58enne. Ora Cannelle gestisce un'azienda olearia sulle colline di Imperia, dove produce olio biologico. Un'attività che ama e che svolge con passione, come dimostra l'emozione che ha provato in studio vedendo un video i cui lavora, immersa tra gli ulivi. "Amavo il mondo dello spettacolo – ha confidato a Barbara d'Urso - Ma non ero abbastanza disponibile e dire di no a volte costa".