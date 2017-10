“Romina ha un’ironia americana molto sottile. Io la conosco bene e so che ironizza su molte cose. Tra di noi non c’è nessuna storia”. Al Bano Carrisi mette il punto sulle voci nate dopo le dichiarazioni di Romina Power che ha parlato di un amore ancora condiviso tra i due. “Abbiamo raggiunto il famoso parco del rispetto, e va bene così”, chiude serafico il cantante ai microfoni di Mattino Cinque dove si racconta a 360gradi. Parla di Sanremo rivolgendosi direttamente a Baglioni, direttore artistico del Festival: “Fa’ un bel Festival, ce lo meritiamo”.



Poi un messaggio a chi ama far polemica: “Quella di Sanremo è sempre stata la culla della musica leggera italiana, rispettiamola”. Una culla che però è stata amara per lui dopo l’esclusione nell’ultima edizione: “Io accetto sconfitte e premi della vita, c’è il giorno, poi la notte e poi ricomincia il giorno”. Infine, Al Bano parla dei problemi fisici che l’hanno colpito negli ultimi mesi: “La salute è la cosa più importante per ognuno di noi, bisogna curarla – sostiene il cantante – La paura non so che sia, affronto tutto con determinazione, la paura è fare male a sé stessi”.