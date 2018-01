L'avventura degli aspiranti isolani per un posto all'Isola dei famosi continua tra discussioni, corteggiamenti e prove. Ma a tenere banco sulla spiaggia di "Saranno Isolani" è soprattutto la questione legata al cibo e alle fame, che sta mettendo in difficoltà i concorrenti del reality.



Finalmente dopo il riso, per i naufraghi sono arrivate le prime ricompense e di fronte alla tanto attesa carne, Francesco si è lasciato andare a una vera e propria dichiarazioni d'amore, ma questa volta nei suoi pensieri non c'era la bella Asia, con il quale continua ad esserci un gran feeling.



Il ragazzo non è, però, l'unico capace di trasformarsi davanti alle abbondanti porzioni di cibo, così a chi si gusta la ricompensa per aver vinto la prova, si contrappone l'invidia di chi invece resta a guardare.



