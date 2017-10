Dalla chitarra a 49 corde alla battaglia navale vivente: il meglio di "Tu si que vales"

Magia, performance canore, esibizioni da lasciare i giudici con il fiato sospeso e momenti di puro divertimento per i protagonisti in studio. La puntata di Tu si que vales in onda sabato 14 ottobre ha regalato ai telespettatori di Canale 5 una serie di numeri molto particolari, come nel caso di Paolo Schianchi, capace di suonare in maniera magistrale una singolare chitarra a 49 corde con la quale ha già ottenuto grande successo negli Stati Uniti d'America. Di fronte alla sua prova i giudici sono rimasti sbalorditi, ma anche rammaricati per un talento notato all'estero e non in Italia.