Dall'Isola dei Famosi al Grande Fratello, nel 2015 vincono le donne

20 dicembre 2015 DallʼIsola dei Famosi al Grande Fratello, nel 2015 vincono le donne Vittoria rosa anche per "Tu si que vales", che incorona lʼacrobata Angelica Bongiovanni

Tanti gli eventi televisivi che hanno animato il piccolo schermo durante il 2015. A partire dalla sorpresa Le Donatella, che sull'Isola dei Famosi hanno battuto tutti con la loro grinta, fino alla vittoria di Federica al Grande Fratello, che dopo aver versato lacrime amare ha ottenuto la sua rivincita uscendo per ultima. Ad "Amici" i momenti più toccanti sono stati i monologhi di Roberto Saviano e il suo flash-mob letterario.

GRANDE FRATELLO: LA VITTORIA DI FEDERICA

Quest'anno il Grande Fratello è stata all'insegna dei segreti e delle relazioni difficili. Il percorso più complicato è stato quello di Federica, che dopo aver avuto un flirt con Alessandro è stata emarginata dagli altri concorrenti. Lei però non si è persa d'animo ed è andata avanti tra un pianto e una risata. Il pubblico l'ha premiata, facendola vincere a dispetto delle 'viperette' che infestavano la Casa

LE DONATELLA RIVELAZIONE DELL'ISOLA

L'Isola dei Famosi 2015 ha ospitato tanti vip amati dal pubblico tra cui Cecilia Rodriguez, Rocco Siffredi, Alex Belli e Valerio Scanu. La vera rivelazione sono state però Le Donatella (al secolo Giulia e Silvia Provvedi). Le frizzanti gemelline hanno affrontato ogni sfida con il sorriso sulle labbra, facendo divertire i compagni di avventura e sostenendosi l'un l'altra. Un atteggiamento che ha determinato la vittoria e le ha fatte conoscere al grande pubblico. Anno ancora più fortunato per la moretta Silvia, da qualche tempo in love con Fabrizio Corona...

AMICI TRA ROCK E CULTURA

Roberto Saviano è stato la special guest di "Amici", per un ciclo di incontri in cui ha avvicinato il pubblico più giovane a temi profondi. Insieme ai ragazzi ha dato vita ad un flash-mob letterario per "Le notti bianche" di Dostoevskij. Per l'occasione tutto il pubblico in studio ha esibito una copia del romanzo breve, scritto dall'autore russo nel 1848. Cultura ma anche tanto rock in questa edizione, che ha incoronato la band The Kolors e il loro tormentone estivo "Everytime".

L'ADDIO DI ILARY BLASI

Dopo otto anni da "Iena", Ilary Blasi ha detto addio al programma di Italia 1 di Davide Parenti. La showgirl, al settimo mese di gravidanza, ha annunciato in diretta la sua decisione di abbandonare la conduzione. In questi anni ha avuto ben 15 partner, che l'hanno affiancata per un totale di circa 300 puntate.

ANGELICA CONQUISTA "TU SI QUE VALES"

E' stata la timida acrobata 26enne italo-americana Angelica Bongiovanni ad incantare ed emozionare la giuria e il pubblico di "Tu si que vales". L'artista circense ha tenuto tutti con il fiato sospeso muovendosi sinuosa nella magica Cyr Wheel, la danza del cerchio, e si è aggiudicata così la vittoria tra gli applausi

GIOSADA E FABIO CURTO RE DEI TALENT CANORI

E' stato Fabio Curto, soprannominato il 'Bronzo di Riace' per le sue origini calabresi, a trionfare nell'ultima edizione di "The Voice" con un plebiscito di pubblico. La fucina di "X Factor" ha invece sfornato Giosada, pupillo di Elio, battendo sul finale i favoriti Urban Strangers.

LA GAFFE DI MISS ITALIA

La bellezza italiana del 2015 è Alice Sabatini, che ha fatto parlare di sé più per la sua gaffe che per le sue doti fisiche. La 18enne toscana alla domanda "in che epoca avresti voluto vivere?" ha infatti risposto "Durante la Seconda Guerra mondiale. Tanto so' donna e non sarei andata in guerra". Uno scivolone che è diventato un caso sul Web, scatenando decine di imitazioni e parodie.

SANREMO PRENDE... 'IL VOLO'

Dopo il successo internazionale Il Volo, il trio di tenori formato da Piero Barone, Ignazio Baschetto e Gianluca Ginoble, ha conquistato anche il palco dell'Ariston con "Grande amore". Erano i super-favoriti del Festival e hanno soddisfatto le attese, battendo in finale Nek (secondo con "Fatti avanti amore") e Malika Ayane (terza con "Adesso e qui").