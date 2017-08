Dal 7 luglio arriva in edicola lo speciale "Cherry Season" dedicato alla serie tv

Dalla serie tv-evento di Canale 5 , è nato lo speciale di " Cherry Season - La stagione del cuore ", in edicola dal 7 luglio in tutta Italia. La rivista consta di più di cento pagine relative alla fiction, con interviste ai protagonisti, curiosità dal dietro le quinte e fotostory che ripercorrono le storie d'amore che più hanno emozionato il pubblico . Non mancheranno, inoltre, tante anticipazioni esclusive sulla seconda stagione e sei poster dei protagonisti .

Il prezzo al pubblico dello speciale è di €2,99. In contemporanea, venerdì 7 luglio sarà in edicola anche il maxi-calendario di "Cherry Season" ad un prezzo di €7,99, per permettere ai fan di trascorrere diciotto mesi (da luglio 2017 a dicembre 2018) in compagnia dei loro beniamini. Un successo, insomma, che dalla TV è arrivato in edicola.