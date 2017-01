3 marzo 2015 Dakota Johnson, lo sketch sull'Isis al Saturday Night Live divide gli Stati Uniti L'attrice ha partecipato alla popolare trasmissione, recitando in una parodia di uno spot pubblicitario, in cui interpreta una ragazza che si unisce ai terroristi Tweet google 0 Invia ad un amico

16:02 - Dakota Johnson fa discutere, stavolta non per il nudo integrale e le scene hot in “Cinquanta sfumature di grigio”. Lo scorso 28 febbraio, l'attrice ha partecipato al Saturday Night Live, recitando in uno sketch in cui interpreta una ragazza che si arruola nell'Isis. Lo sketch è la parodia di uno spot e ha subito diviso il web e i telespettatori americani, tra chi lo giudica offensivo e tutt'altro che comico e chi lo definisce esilarante.

Il video dura poco più di un minuto e inizia in auto, con la ragazza che viene accompagnata in aeroporto dal padre, interpretato da Taran Killam. Nella pubblicità originale, la ragazza si arruolava nell'esercito, nella parodia, Dakota Johnson si unisce ai terroristi, che si presentano con tanto di barbe e fucili. “E' solo l'Isis”, dice la Johnson al finto padre che si raccomanda di stare attenta, poi è proprio quest'ultimo a rivolgere una preghiera ai terroristi: “Prendetevi cura di lei”, dice l'uomo, sentendosi rispondere “Morte all'America”.



Lo sketch ha intenzioni satiriche, così come tutti i contenuti del SNL, che sulla comicità e la satira politicamente scorretta ha costruito gran parte della sua fortuna. Il video però divide gli spettatori, molti dei quali hanno scelto Twitter per esprimere la propria opinione in merito. "Forse è la cosa più offensiva che abbiano mai trasmesso al SNL", scrive una donna, mentre altri ritengono che lo sketch sia divertente.