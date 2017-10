Da Sgarbi ad Asia Argento è scandalo per i vip che posano nudi

Scandalosi, disinibiti e provocatori: sono molti vip che decidono di apparire senza veli. A Pomeriggio Cinque in un parterre di sole donne spunta Vittorio Sgarbi che con il suo fare disinibito commenta: “Il David di Donatello è nudo, i Bronzi di Riace sono nudi, perché io no?”. A sostegno della tesi del noto critico d’arte, anche la sexy prof Anna Ciriani, cacciata da scuola per le sue pose provocanti e le sue foto osé. Moltissime star italiane la pensano così. Non contento, il critico d’arte lancia un’altra provocazione: “Preferisco il nudo maschile. Io voglio la donna col burka, così sono io a svelarla e il suo nudo è solo per me”.



Non ha mai fatto mistero del suo essere trasgressiva Asia Argento, nuda su Instagram in cui si esibisce con il suo fisico sexy e i suoi tattoo. Anche Patty Pravo è splendida con i suoi 72 anni in topless in spiaggia. Il suo fisico è in grado di fare invidia ad una trentenne. Provocatoria anche Ornella Muti che si mostra in uno scatto col sedere di fuori mentre siede comodamente in un bar. Anche Vittorio Sgarbi si concede scatti in déshabillé, completamente nudo disteso su un divano coperto solo con un libro. “Mi comporto come mi pare, sono nato nudo e non capisco perché dovrei coprirmi”, aggiunge in diretta il critico.