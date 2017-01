Da Sabrina Ferilli a Gabriel Garko, estate sul set per le fiction Mediaset

Fervono i preparativi per le nuove proposte Mediaset e i set lavoreranno a pieno regime per tutta l'estate. Tra Roma e le Marche si sta girando ' Rimbocchiamoci le maniche ', con Sabrina Ferilli e Sergio Assisi. L'attrice romana sarà una ex operaia che, dopo la chiusura della fabbrica in cui lavorava, diventa assessore nel suo paese. Al lavoro anche i sex symbol del piccolo schermo Gabriel Garko e Raoul Bova.

Gabriel Garko in "Non e' stato mio figlio", sarà Andrea Veraldo, primogenito di una famiglia di imprenditori che viene accusato di omicidio. Con lui, nel cast, ci sono Stefania Sandrelli, Giorgio Lupano e Massimiliano Morra.



Estate sul set per Raoul Bova che vestirà la divisa del maggiore Enea De Santis in "Task Force 45 - Fuoco amico". La fiction ambientata a Herat, in Afghanistan, dove De Santis è capo di un reparto scelto del gruppo di intervento speciale dell'esercito italiano. Accanto a Bova c'è l'attrice spagnola Megan Montaner, famosa per il ruolo di Pepa ne "Il segreto".