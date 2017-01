24 dicembre 2014 Da Mario Biondi a "Downton Abbey", a Natale su Italia 1 e Rete 4 Sono tantissimi gli appuntamenti in tv per il 24, 25 e 26 dicembre Tweet google 0 Invia ad un amico

Scrivi al Tgcom24

Stampa

08:33 - Se Retequattro propone in anteprima assoluta "Downton Abbey" e un classico come il film "Sabrina", Italia 1 punta su "Fronte dal palco - speciale concerto di Natale di Mario Biondi" (a Natale alle 23.20) e su James Cameron che firma la trasposizione cinematografica dello spettacolo "Mondi lontani" del Cirque du Soleil. Sono tantissimi gli appuntamenti in tv per il 24, 25 e 26 dicembre.

ITALIA 1 - La prima serata del 24 dicembre è contraddistinta dall'ormai classico "Una poltrona per due" di John Landis. La seconda serata, intitolata "Xmas Untold" vede i cartoon più irriverenti sfilare uno dopo l'altro in tema Santa Klaus (fanno capolino "I Griffin", "American Dad", "Futurama", "The Cleveland Show"). La sera del 25 dicembre James Cameron, regista da Oscar firma la trasposizione cinematografica dello spettacolo "Mondi lontani" del Cirque du Soleil, in prima tv. La seconda serata del 25 dicembre in esclusiva assoluta Radio Italia e R101 presentano "Fronte dal palco - speciale concerto di Natale di Mario Biondi". Condotto da Simone Annicchiarico, alle 23.20, lo speciale vede Biondi raccontarsi e presentare il suo nuovo cd "A very special Mario Christmas". La sera del 26 dicembre "I Moschettieri" cavalcano in anteprima assoluta su Italia 1.



RETEQUATTRO - Il 24 dicembre in prima serata il film "Sabrina" con l'incantevole Audrey Hepburn e l'affascinate Hunpherey Bogart. A seguire il film "Nativity", regia di Catherine Hardwicke con Keisha Castle Hughes, Oscar Isaac, Hiam Abbass, Shaun Toub. La sera del 25 dicembre nuovo appuntamento con la serie "Downton Abbey". A seguire lo speciale "L'amore e la vita - Call The Midwife". Il 26 dicembre in prima serata la commedia musicale "7 spose per 7 fratelli" regia: Stanley Donen con Howard Keel, Jane Powell, Jeff Richards, Russ Tamblyn e a seguire The blues Brothers" regia: John Landis, con John Belushi, Dan Aykroyd, John Candy.