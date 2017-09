Da Jim Parsons a Zach Braff, star testimonial di realtà commerciali a loro insaputa

La pubblicità è l'anima del commercio e avere come testimonial una star Usa attira di sicuro più clienti. Non tutti però possono permettersi i loro cachet. Così in diverse nazioni, dalla Repubblica Dominicana alla Russia, molte celebrità sono diventate involontarie testimonial di realtà commerciali. Il viso di Zach Braff è finito sui volantini di un riparatore di computer, mentre quello di Jim Parsons in un annuncio di una clinica che aiuta la ricrescita dei capelli...