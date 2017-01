31 dicembre 2014 Da Fedez a Francesco Renga, Capodanno in piazza su Canale 5 In diretta da Piazza del Plebiscito a Napoli dalle 21, Gigi D'Alessio presenta lo show... Tweet google 0 Invia ad un amico

07:33 - Fedez, Valerio Scanu, Dear Jack, Alex Britti, Francesco Renga, Anna Tatangelo, Gabry Ponte, Bianca Atzei, Biagio Izzo, Vivian Grillo, I Ditelo Voi ed Enzo Avitabile. Sono gli artisti pronti a scaldare Piazza del Plebiscito a Napoli dalle 21 su Canale 5 per il Capodanno in piazza. Lo show presentato da Gigi D'Alessio ha in serbo tantissime sorprese.

"In programma c'è anche un medley che omaggerà ogni regione italiana con una canzone - ha detto D'Alessio - da Milano fino a Napoli, durante il quale sarà ricordato Mango. Sono sicuro delle 300mila persone come l'ultima volta anche perché so che Napoli quest'anno è la meta più ricercata per il Capodanno, spero di aver fatto anch'io la mia parte".



Durante la serata verrà organizzata anche una raccolta fondi i cui ricavati saranno devoluti alla Fondazione Santobono Pausilipon, che finanzierà il progetto di ridefinizione strutturale del Pronto Soccorso dell’Azienda di Rilievo Nazionale Santobono Pausilipon di Napoli, il polo pediatrico che ogni anno raccoglie 120 mila pazienti. La sfida è quella di fare avvicinare i bambini all’ospedale senza avere paura, creando un luogo in continuità con la città attraverso la realizzazione di spazi a misura dei più piccini.