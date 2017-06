Da Ed Sheeran a Johnny Depp, che spettacolo al Glastonbury Festival

Dopo cinque giorni di musica e spettacolo si è concluso il Glastonbury Festival, l'evento che ogni anno dal 1970 richiama a Pilton, in Inghilterra, migliaia di spettatori da tutto il mondo per dare vita a uno show che concentra tendenze, gossip, rock e celebrità. Pioggia e fango non sono serviti a fermare l'enorme affluenza di pubblico, animato dalla musica di grandi artisti come Ed Sheeran, i Radiohead, Katy Perry, i Foo Fighters e Liam Gallagher. Sul celebre palco a forma piramidale è salito anche il leader labourista Jeremy Corbyn, nemico di Theresa May e della Brexit, capace di conquistare il pubblico e farsi acclamare come una vera rock star grazie alle citazioni del poeta Percy Shelley. Ma il Festival va ben oltre la musica e tra gli ospiti più prestigiosi della rassegna cinematografica che affianca quella musicale è arrivato anche Johnny Depp, mentre alcuni giurano di aver avvistato anche Brad Pitt in compagnia di Sienna Miller.