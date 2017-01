8 aprile 2015 Da Anne Hathaway a Emma Stone, star pazze per le "battle" in playback Tante celebrità si sono cimentate con le sfide a colpi di playback che hanno contagiato Jimmy Fallon e sono protagoniste dello show televisivo "Battle lip sync" Tweet google 0 Invia ad un amico

12:08 - Anne Hathaway infiamma Battle lip sync con la sua performance di “Wrecking Ball”, ma l'attrice de “Il Diavolo veste Prada” è solo l'ultima ad aver ceduto al playback creativo lanciato dal programma di Spike Tv, che ormai impazza tra le star. Da Emma Stone a John Legend, tante celebrità si divertono a esibirsi in strampalate performance in tutti i salotti della tv americana, compreso lo show comico per eccellenza: il The Tonight Show di Jimmy Fallon.

Anche il popolare showman ha partecipato al programma, regalando una esilarante performance sulle note di Like a Prayer di Madonna. Il conduttore televisivo è un vero e proprio amante delle sfide a colpi di playback: spesso nei mesi scorsi aveva sfidato alcuni ospiti del suo The Tonight Show in esibizioni in stile Battle lip synch. Tra coloro che si sono prestati, Emma Stone, Paul Rudd, Joseph Gordon Levitt, Will Ferrell e Kevin Hart.



Il programma di Spike Tv è invece condotto da LL Coll J con la partecipazione della modella Chrissy Teigen, che si è trovata a giudicare tra gli altri anche il marito John Legend, protagonista con il rapper Common di una delle “battle” dello show. I due, che insieme hanno vinto l'Oscar come miglior canzone per Glory, colonna sonora di Selma – La strada per la libertà, si sono sfidati cantando rispettivamente una canzone del rapper Juvenile, con tanto di paradenti d'oro, e I want you back dei Jackson Five.



Memorabile la performance di Justin Bieber, novello Ozzy Osbourne, con trucco e parrucco sulle note di Crazy Train. Notevole anche il balletto che Dwayne Johnson, alias The Rock, ha offerto al pubblico imitando Taylor Swift nella sua Shake it Off.