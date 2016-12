Da Alessia Marcuzzi a Mara Venier, i volti tv si preparano al Natale

Sono oltre 70 i personaggi dello spettacolo, dello sport e della politica (comprese le più alte cariche dello Stato) che hanno accettato di scattarsi selfie a tema natalizio per fare gli auguri ai lettori di "Chi". Fra questi - in esclusiva per Tgcom24 - anche i volti più rappresentativi di Mediaset come Paolo Bonolis, Alessia Marcuzzi, Federica Panicucci, Pardo e Mara Venier, che hanno accettato simpaticamente di stare al gioco.