Cynthia Nixon, Miranda di "Sex & The City" rivela che il figlio è transgender: "Orgogliosa di lui..."

"Proud of my son Samuele...", nel giorno del Trans Day of Action, Cynthia Nixon, la celebre Miranda Hobbes della serie cult “Sex & the City” e da qualche mese candidata alle prossime elezioni per la poltrona di governatore dello Stato di New York, si congratula con il figlio più grande Samuel Joseph Mozes, (chiamato Seph), che si è laureato al collage. "Orgogliosa di lui", scrive l'attrice, rivelando il coming out del ragazzo, 21 anni, nato come Samantha. "Saluto lui e tutti gli altri che segnano il #TransDayOfAction di oggi".