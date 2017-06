Curiosando a casa di Paolo Limiti

Retequattro ha reso omaggio al celebre Paolo Limiti con uno speciale che ha ripercorso l'immensa carriera del maestro scomparso questa mattina all'età di 77 anni. Tra le numerose clip andate in onda, anche un filmato in cui il conduttore aveva aperto le porte di casa sua per mostrare le fotografie che lo legavano ai suoi cari. Come non ricordare, inoltre, il celebre brano "Viva Lei" scritto proprio da Paolo Limiti. Ques'ultimo nel 1970 girò in un garage il video della canzone interpretata da Mina.