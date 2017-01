Csi chiude dopo 15 stagioni

09:50 - Costi troppo alti, ascolti bassi: dopo 15 stagioni chiude i battenti la serie tv cult "Csi - Scena del crimine". Manca la conferma ufficiale del network Cbs, ma i segnali sono chiari: le ultime puntate con la squadra del "turno di notte" della polizia scientifica di Las Vegas andranno in onda in primavera. I fan possono però stare tranquilli, è pronto il terzo spin off (dopo Csi Miami e NY), "Csi: Cyber", su spionaggio e terrorismo via internet.

La serie tv creata da Anthony E. Zuiker va dunque in pensione. La Cbs ha infatti ordinato 18 episodi contro lo standard di 22. A pesare è soprattutto il budget, lo show costa oltre tre milioni di dollari ad episodio con gli ascolti che nel frattempo sono crollati con il pullulare di nuove serie che si sono conquistate l'affetto del pubblico: da "Madame Secretary" a "Ncis: New Orleans".



Il 2015 per la Cbs si annuncia nero, la scure è pronta ad abbattersi anche su altre serie come "The Stalker" e "The Mentalist", mentre il network concorrente Abc sta per perdere "Resurection" e "Forever".