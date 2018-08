Crollo ponte a Genova, Mediaset sospende gli spot per la giornata di lutto

Sabato 18 agosto Mediaset aderirà alla giornata di Lutto nazionale per la tragedia di Genova. Per l’intera giornata televisiva tutte le reti Mediaset - una tv commerciale che vive esclusivamente di pubblicità - sospenderanno la trasmissione degli spot che verranno sostituiti da un cartello di cordoglio Mediaset in ricordo delle vittime del crollo. Un cambio di programmazione rilevante per segnalare al pubblico in modo immediatamente percepibile il senso della giornata.