Cristina Del Basso, la futura mamma si commuove in tv

"E' stata una gravidanza inattesa - racconta Cristina - all'inizio è stato uno shock, poi ha prevalso l'emozione. Sono cresciuta e cambiata in questi ultimi 5 anni. Anche se mi piace essere sexy anche in gravidanza". E il seno, che è sempre stato un cavallo di battaglia dell'ex gieffina? "Ora porto una settima, ma va bene così". Cristina si commuove quando appare la mamma che le invia un video messaggio: "E' stata una grande emozione scoprire che sei incinta, non vedo l'ora di avere questo bimbo tra le braccia, sei la mia gioia più grande e sai che per te farei di tutto". E la Del basso scoppia in lacrime.