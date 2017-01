Cristina Del Basso: "Da incinta non rinuncio alla mia femminilità"

E' in splendida forma l'ex gieffina Cristina Del Basso che a "Pomeriggio Cinque", ospite di Barbara d'Urso mostra orgogliosa il suo pancione in un mini abito in pizzo trasparente. All'ottavo mese di gravidanza la showgirl sottolinea di tenere molto alla sua "femminilità": "Vorrei una vestaglia sexy", confessa. In studio per lei tante sorprese. Dalla mamma alla nonna, fanno commuovere la mora prorompente.

"Anche da incinta non rinuncio alla mia femminilità - dice Cristina, che sui social continua a postare foto osé - una donna è bella anche quando aspetta un figlio, anzi soprattutto, poi a casa vesto sempre con degli abiti larghi e per questa occasione volevo essere bella. Lancio anche un appello alle aziende che confezionano le vestaglie, fatele sexy anche per il parto".



Subito dopo arriva il video-messaggio di Maria Teresa, la mamma giovanissima - ha 50 anni - di Cristina, ma la vera sorpresa è che la donna la raggiunge in studio con tanto di corredino per il bebè. E subito dopo viene trasmesso il filmato di Anna, la nonna, che la fa piangere dalla commozione. Ma non è tutto.



Perché Barbara riesce a coinvolgere anche il padre, carabiniere, che in un filmato augura al nipote "la bellezza e il carattere di tuo nonno". Tutta la famiglia aspetta con ansia l'arrivo del piccolo e Cristina è circondata da tanto amore. Tanto che la D'Urso esclama: "Sei fortunata, magari avessi avuto mia mamma quando nascevano i miei figli, solo mia mamma avrebbe potuto sapere quello che stavo provando in quel momento".