Cristina Del Basso anti-Lemme: "Donne, no alla dieta in gravidanza"

Cristina Del Basso, showgirl ed ex-concorrente del Grande Fratello, è tra gli ospiti in collegamento di Barbara D'Urso a Domenica Live ed ha una posizione chiara sui metodi tanto discussi di Alberico Lemme, soprattutto dopo la gravidanza che l'ha resa mamma ed un successivo intervento al seno: "Io non contesto la professsionalità del dottor Lemme, ma credo che in gravidanza le donne debbano essere nutrite in un certo modo. C'è tempo e modo per fare le diete, non durante i mesi in cui si porta in grembo un bimbo, ne va della sua salute. Dopo l'allattamento a qualsiasi donna si svuota il seno - prosegue la Del Basso - e io dovevo fare dei controlli per le protesi, perchè anche io ho avuto questo tipo di problema. Così, ho tolto del grasso in altre zone del corpo per riempire i vuoti che si erano venuti a creare ed è andato tutto bene. Ribadisco, no alle diete per le donne in gravidanza".