Cristina d'Avena, tra sigle storiche e risate: è lei la rivelazione di "Colorado"

I suoi fan ne aspettavano il ritorno in tv da tempo. E Cristina d'Avena non ha deluso. Nell'edizione appena conclusa di "Colorado", la regina delle sigle ha messo il proprio talento al servizio della trasmissione, utilizzando molti suoi successi in chiave comica, spesso accompagnata al piano da Rocco Tanica. E alla fine è risultata una delle rivelazioni di questa stagione.