Cristina D'Avena , a 54 anni, mostra un fisico invidiabile sui social e continua a far cantare le piazze italiane con le sigle dei cartoni animati che l'hanno resa amatissima fra il pubblico. "Ultimi giorni di sole...Me lo godo tutto pensandovi e mandandovi un grosso bacio! Vi amoooo!" ha scritto la cantante su Instagram, a corredo dell'ultimo scatto in bikini.

Baciata dal sole e senza trucco, la D'Avena ha mostrato un fisico al top, apprezzato a tal punto che un utente su Facebook, scrivendo "Ti pufferei", si è guadagnato il titolo di commento più votato grazie ai like dei tanti follower a cui la regina delle sigle dei cartoni non resta indifferente.

Nella foto, la cantante si sta rilassando in una spiaggia di Gallipoli, dopo un tour molto seguito in giro per l'Italia che nella seconda parte di agosto ha fatto tappa in alcune piazze pugliesi.



Al ritmo delle canzoni che l'hanno resa celebre, da "Occhi di gatto" a "Nanà Supergirl", la D'Avena si è esibita infatti a Porto Cesareo, Molfetta e Marina di Ginosa. Ma tutte le tappe dei suoi concerti dal vivo sono state popolate da tante persone che ancora amano e cantano a squarciagola le più iconiche sigle dei cartoni animati, come testimoniano i video che pubblica spesso e volentieri sui suoi profili social.