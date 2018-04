Finalmente lo ha conosciuto personalmente e ha cantato per lui. Durante il Romics, rassegna internazionale del fumetto, dell'animazione, del cinema e dei videogames, Cristina D'Avena ha avuto l'onore di esibirsi per Tsukasa Hojo, creatore del manga "Occhi di Gatto", proprio in uno dei suoi “pezzi forti”, la sigla della popolare serie animata andata in onda negli anni Ottanta sugli schermi italiani.