Cristiano Malgioglio: "Il mio colpo di coda di sirena contro le critiche"

L'immancabile ciuffo bianco e la lunga coda di sirena , che costringe Cristiano Malgioglio a rimanere quasi immobile, senza però rinunciare a dire quello che pensa. Con la solita verve e irriverenza. Torna stasera su Canale 5 alle 23.30 " Grand Hotel Chiambretti, gente che va gente che viene dall'Isola ". L'opinionista racconta a Tgcom24 la nuova avventura: "Mi diverto e me ne frego delle critiche, anzi le spazzo via con un colpo di coda... da sirena".

Cristiano, cominciamo dalle polemiche: cosa rispondi alle critiche?

Ti riferisci a quelle sui doppi sensi delle mie battute? Ci rido su. La vita è fatta di doppi sensi, trovo più volgari altre trasmissioni, meglio cucirmi la bocca. D'altronde sono una sirena...

A proposito, come ti è venuto in mente di vestirti da sirena?

L'idea è di Piero, quando me l'ha proposto ero sconvolto. Ma amo giocare e dopo le prime urla ho detto sì. Mi travesto, la mia è una maschera allegorica. E me ne frego. Io sono nato artista e voglio morire artista.



L'abito però è molto difficile...

E' una grande sofferenza quella coda, pesa quindici chili e mi devono trasportare in cinque sull'altalena. Mi stringe molto le gambe, come se fossi ingessato. Ma se bello vuoi apparire devi soffrire...

Come la trovi questa edizione dell'Isola?

La mia era un'altra cosa. Il bello dell'isola è che quando ci sono le piogge arrivano le grandi crisi. Devi stare sotto l'acqua per non far spegnere il fuoco. Adesso sembra un villaggio turistico.

E della Ventura cosa pensi?

Simona è stata molto coraggiosa, come hanno detto tutti. Non so ancora se ha fatto bene ad accettare, si è trovata in mezzo a personaggi inutili. Alcuni sono proprio disgraziati, altri li conosciamo a malapena... Non ci sono gli Al Bano, i Pappalardo... Ecco, vederla perdere con un ragazzino non è stato uno spettacolo edificante.

Cosa canti martedì sera?

La Lambada, la faccio alla mia maniera. Purtroppo non la potrò ballare...

Con il Mago Otelma ci saranno sempre frizioni?

E' molto divertente, ma anche molto permaloso. Si crede divino, convinto lui...