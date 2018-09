25 settembre 2018 17:13 Cristiano Malgioglio: "Grazie al Gf Vip sto vivendo una seconda giovinezza" Il paroliere racconta il suo momento magico a "Chi"

E' stato uno dei grandi protagonisti del Gf Vip 2, partecipazione che ne ha rilanciato la popolarità a livelli stratosferici. "Io, Mara Venier & co siamo una generazione (diciamo) 6.0. Siamo il lato forte di una certa età: abbiamo sofferto e vissuto - dice Cristiano Malgioglio in un'intervista a "Chi" -. E raccontiamo quello che abbiamo attraversato". E sul Gf Vip dice: "Sì, è una vetrina immensa, a me ha regalato una seconda giovinezza, ma non è facile".

In particolare Malgioglio lo dice pensando a un eventuale ingresso nella Casa di Lory Del Santo, che ha da poco perso il figlio Loren, morto suicida. "Sono traumatizzato per quello che le è successo... Non dovrebbe, se pensa che sia una cosa buona per lei... Ma no, non lo è né per lei, né per gli inquilini - dice -. In casa ci sono strategie, momenti particolari, io vedendo una madre che ha perso un figlio le starei vicino e la coccolerei. E allora non sarebbe più un Grande Fratello gioioso".