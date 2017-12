Cristiano Malgioglio a Verissimo: "Ho baciato tutti, uomini e donne, sono diventato gay e poi etero"

"Il Grande Fratello ha messo in evidenza il Cristiano Malgioglio così come è a casa, ho fatto di tutto là dentro, ho baciato uomini e donne, sono diventato etero e poi gay, non ci ho capito più nulla". Esplosivo e fuori dagli schemi come sempre, Cristiano Malgioglio si racconta a Verissimo dove parla della sua esperienza nella casa più spiata d’Italia e dell’inaspettato amore del pubblico. "Questa popolarità non me l’aspettavo, per strada non posso più camminare, mi è venuta la cervicale a furia di fare le foto. Sono un personaggio trasversale, amato da tutti bambini, adulti e anziani".



Momenti di gioia ma anche di commozione come quando parla della sorella e della nipote: "Ho perso mia nipote nove anni fa, dopo la sua scomparsa non ci sono più state feste. Poi lo scorso anno è morta anche mia sorella. L’amavo moltissimo". Un’intervista fiume nella quale il cantautore parla anche della sua omosessualità: "Un giorno mio padre mi ha portato un disco della cantante portoghese Carmen Miranda, mettevo la vestaglia di mia madre e le sue scarpe e ballavo e da allora sono nato gay".



Una sessualità vissuta serenamente senza dover dare spiegazioni a nessuno e senza subire alcuna discriminazione, come lo stesso Malgioglio spiega a Silvia Toffanin: "Non ho mai vissuto momenti di omofobia, forse perché sono così riservato anche se sono eccessivo. Io sono sempre vicino agli omossessuali, grazie a Dio che esistiamo. Difendo la comunità gay con le unghie e penso di essere un loro portavoce". Inevitabile il pronostico su chi vincerà il GfVip: "Ma come chi vincerà? Ma l'ho già vinto io amore".