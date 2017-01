Cristiano Angelucci: "Ora sono papà e faccio il rappresentante di cosmetici"

11:55 - E' passato qualche anno da quando faceva il tronista in tv, le ragazzine facevano la fila per vederlo e guadagnava tanti soldi, spesi poi in auto di lusso e cavalli. Ora Cristiano Angelucci è il papà di Cecilia (ha compiuto da poco un anno), avuta dalla compagna Elisa Panichi, e fa il rappresentante di cosmetici. “Ho venduto tutto: oggi la mia priorità è non fare mancare nulla a Elisa e Cecilia” ha detto a Di Più Tv.

Faceva il tronista a Uomini e Donne in tv con il fratello Salvatore nella stagione televisiva 2006-2007, poi ha partecipato a La Talpa. E dopo è sparito. “E' iniziata una parabola discendente – racconta al settimanale – ma in un certo senso sono stato fortunato perché non avevo ambizioni particolari, come diventare attore o cantante. Quando mi sono accorto che il telefono non squillava più come prima, mi sono rimboccato le maniche... per un certo periodo, mi sono occupato delle pubbliche relazioni dei locali di amici”.



Poi il colpo di fulmine per Elisa e la vita stravolta. “Durante una festa a Milano. Tre anni fa. E' scoccata la scintilla: dopo circa un anno già aspettavamo Cecilia”. Ora Cristiano si preoccupa solo della sua famiglia, viaggia molto, ma alla sera torna sempre a San Benedetto del Tronto.