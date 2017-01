Cristiano Angelucci, nuova vita per l'ex tronista: "Ora vendo scarpe"

10:11 - Insieme al fratello Salvatore è stato uno dei protagonisti più amati di "Uomini e Donne", ma adesso Cristiano Angelucci ha cambiato vita. "Ora faccio il rappresentante di scarpe - racconta a Dipiù Tv - E sette mesi fa sono diventato padre". Proprio per amore della compagna Elisa, al suo fianco da due anni, Cristiano ha deciso di abbandonare la movida milanese per rifugiarsi nella calma di San Benedetto del Tronto.

"Non ho mai pensato che la popolarità sarebbe durata, sapevo che sarebbero arrivati altri a sostituirmi - ammette - Ma non ho rimpianti, perché mi sono goduto al massimo ogni momento: ero single, giovane e non avevo le responsabilità che ho adesso. All'epoca vivevo a mille all'ora, a volte non avevo nemmeno il tempo di mangiare".



La svolta è arrivata quando ha incontrato Elisa, che in passato è stata fidanzata con il tronista Marcelo Fuentes: "Capitava di vedersi nei locali, ma ci salutavamo e basta. La scintilla è scoccata a Milano: abbiamo iniziato a parlare ed è stato colpo di fulmine. Ci siamo trasferiti a San Benedetto del Tronto quando era già incinta".



L'arrivo della piccola Cecilia ha cementato il rapporto e l'ex tronista si gode ogni momento in compagnia della figlia: "Prima Elisa e io eravamo al centro dell'universo, ora c'è Cecilia. Sono responsabile per lei, per tutta la vita".