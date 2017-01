Cristian Imparato: "Non è un bel periodo per la mia salute, non sto molto bene"

Si è fatto conoscere a " Io Canto ", il talent tv che nel 2010 ha vinto, e ha stupito tutti con la sua bellissima voce. Da allora ne è passato di tempo. Cristian Imparato ora ha vent'anni e ha cambiato più volte pelle e look. Ma continua a lottare contro dei seri problemi di salute. E su Facebook il cantante spiega ai fan: "Non è un bel periodo per quanto riguarda la mia salute perché non sto molto bene ed è giusto che voi ne siate al corrente".

"Volevo condividere con voi questo mio post per spiegarvi un po' di cose - scrive - Stiamo cercando di cominciare a fare nuovi progetti e sopratutto nuova Musica per quest'estate ma prima di qualsiasi cosa, devo stare bene al 100%. Credo che nessuno qui voglia il mio male anzi vedo che vi interessate sempre di più a me e sul mio futuro. Volevo inoltre anche dirvi, che alle mie spalle ho un sacco di gente che sta lavorando per me, che mi aiuta ed aspetta solo un mio via. Io aspetto solo di stare meglio e di iniziare il mio grande cammino verso la vetta! Non dovete preoccuparvi di cosa c'ho e perché sto poco bene, sappiate solo che è tutto risolvibile ma ci vuole del tempo e tanta pazienza".

Cinque mesi fa Cristian era già stato ricoverato e nutrito "attraverso una sacca via vena". Adesso tutti i fan che non l'hanno mai dimenticato e lasciato solo in questi anni tifano per lui.