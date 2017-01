Cristian e Tara: sui social c'è chi mette in dubbio le nozze

Quando si tratta di Cristian e Tara, la coppia nata nel talk dei sentimenti di Maria De Filippi "Uomini e Donne", la polemica è sempre dietro l'angolo. I due si sono sposati qualche giorno fa a Caserta, ma sui social sono in tanti a sollevare dubbi e polveroni. In Rete non è apparsa neanche una foto che certifica il loro sì, così i follower sostengono che in realtà si sia trattato di una trovata per farsi pubblicità. Ma lo staff non ci sta.