Cristian e Tara, nozze saltate: "Lui se n'è andato di casa"

13:02 - Cristian e Tara erano arrivati ad un passo dall'altare, ma la storia d'amore sembra essere giunta al capolinea prima del sì. La copia che si è formata a "Uomini e Donne" doveva convolare a nozze lo scorso settembre, ma a causa di un problema familiare della sposa la data era slittata. Nel frattempo, però, qualcosa si è rotto. "Non ci sono ancora le pubblicazioni - spiega Tara a "Pomeriggio Cinque" - Da dieci giorni lui se n'è andato di casa".

Dopo lo sfogo Barbara d'Urso le fa ascoltare un video messaggio in cui l'ex tronista le spiega i motivi dell'allontanamento: "Sto riflettendo sul mio e sul tuo futuro, in questo momento mi sto concentrando sul lavoro e sto meditando sulla tua non fiducia nei miei confronti. Sai benissimo che abbiamo passato un bruttissimo momento, fatto di litigi e pochissimo dialogo. Ed è per questo che ho preferito allontanarmi. Mi dispiace non essere li oggi in trasmissione anche perché oggi è il tuo compleanno e ci tenevo". E Tara scoppia in lacrime.