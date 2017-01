Cristian e Tara, location esclusiva per il matrimonio

Mancano meno di due mesi alla data fissata per il matrimonio e i fidanzatini hanno scelto la location in cui si giureranno amore eterno. Attraverso i social Cristian e Tara hanno annunciato che si sposeranno nella Tenuta San Domenico a Capua , in provincia di Caserta. "Il grande giorno si avvicina ed i preparativi continuano.... Curiosi? Possiamo solo dirvi: un taglio al passato per un nuovo futuro!" ha anticipato Tara su Facebook.

In molti credevano che Cristian e Tara si sarebbero sposati nella romantica Verona, paese natale di lei, ma la coppia ha sorpreso tutti optando per la lussuosa dimora nel casertano che nel 2013 fu scelta da Katia Ancelotti, figlia dell'allenatore Carlo, per il matrimonio con il nutrizionista Mino Fulco.



La data fissata per la cerimonia è il 2 settembre, ma la strada verso l'altare è stata una vera e propria corsa ad ostacoli. Avrebbero infatti dovuto sposarsi il 2 settembre 2015, ma la malattia della nonna di lei li aveva costretti a rimandare il sì a data da destinarsi.



Qualche mese più tardi, a novembre, una pesante crisi di coppia aveva allontanato il sogno di diventare marito e moglie. La gelosia di lei e un presunto flirt di lui avevano infatti posto fine alla convivenza, con l'ex tronista che aveva preso le valigie e se n'era andato di casa per quasi un mese. Ora che le pubblicazioni sono state affisse e la location è stata confermata sembra tutto pronto per il gran giorno. O ci stupiranno con l'ennesimo colpo di scena?