Cristian debutta su Instagram: la prima foto è con Tara

Cristian Galella, come ammette lui stesso, non è mai stato troppo social. Così il debutto su Instagram dai fan è stato visto come un atto d'amore nei confronti di Tara Gabrielletto. La coppia nata nel salotto di "Uomini e Donne" ha superato la recente crisi raccontata in tv a "Pomeriggio Cinque" da Barbara d'Urso. La prima foto sul social network e di loro due insieme. Che sia arrivato anche il momento dei fiori d'arancio finora rimandati?