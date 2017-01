Cristel Carrisi: "Che dolore la separazione dei miei genitori Al Bano e Romina"

"Mamma è sempre stata hippy, libera, americana - racconta Cristel - papà invece è un albero di ulivo, legato alle radici, se mia mamma era il cielo, mio padre è la terra... Mio padre ci ha insegnato ad apprezzare davvero ogni cosa, mi porto sempre dietro il ricordo della casa dove è cresciuto, senza riscaldamento".



Cristel rivive i momenti difficili, quando la coppia entrò in crisi: "Si amavano tantissimo, le immagini parlano da se, erano innamorati persi, la storia noi figli l'abbiamo vista sgretolarsi, è stata una semplice conferma di ciò che avevo intuito, li avevo visti uniti, per mano, e poi piano piano è avevo visto questa enorme distanza, la sentivo, era palpabile, anche se ero piccola, avevo 13 anni, poi un giorno ci hanno riuniti a tavola e ci hanno dato la notizia, è stato mio padre a dircelo, mia madre era in silenzio. C'era un grande dolore di fondo...".



La Carrisi non è riuscita a reggere l'impatto mediatico: "Dentro di me è scatenata una profonda crisi, ero una teenager e guardavo questa tv così violenta nell'affrontare un tema per me tanto doloroso, così sono scappata, mi sono rifugiata in Svizzera per allontanarmi dal rumore". Dopo 19 anni di gelo, la reunion: "Rivederli insieme è stato scioccante, non ero preparata per questa tormenta emotiva, ho realizzato solo allora quante cose avevo ingoiato. Vederli di nuovo insieme sul palco è stato un riaprire tutte le cose che ho dovuto nascondere dentro me stessa.... ho dovuto cercare l'aiuto di uno psicologo per farmi capire che cosa stava succedendo dentro me... anche allora sono stata giudicata perché non sono salita sul palco ma per me è stato difficilissimo, io che volevo sentire soltanto silenzio invece è tornato il rumore".



Cristel sottolinea che non vuole fare gossip, ma solo raccontare la sua storia: "Voglio solo lanciare un piccolo messaggio, a tutte le persone che si separano e a tutti i figli che devono affrontare la situazione..".