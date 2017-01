Criminal Minds: Paget Brewster, l'agente Prentiss riassunta a "tempo pieno"

Ri-assunta a tempo pieno. Paget Brewster torna a far parte della famosa serie Criminal Minds come "regular". L'attrice sarà nel cast di tutti gli episodi della dodicesima stagione, nei panni dell'agente speciale Emily Prentiss. L'attrice si unisce al cast dopo quattro anni (dall'ultimo episodio della settima stagione, ndr). Una decisione che è stata presa dopo il licenziamento improvviso di Thomas Gibson , ovvero l'agente Aaron Hotchner.

Le nuove puntate di Criminal Minds arriveranno su CBS a partire dal prossimo 28 settembre. Per rivedere all'opera Paget Brewster bisognerà invece attendere il 12 ottobre. "Siamo molto felici di avere Paget di nuovo tra noi. Abbiamo sentito la sua mancanza e rivederla sul set è stato bellissimo, come se non se non fosse mai andata via", ha commentato la produttrice di Criminal Minds, Erica Messer, annunciando ufficialmente il ritorno della Brewster nella famiglia della serie targata CBS. Tra gli altri attori promossi alla presenza fissa nella serie, ci sono anche Adam Rodriguez e Aisha Tyler.