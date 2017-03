Creava gruppi su Facebook fingendosi terremotata: "Le Iene" la rintracciano

Secondo quanto raccontato dalle Iene la signora Rosita avrebbe creato gruppi su Facebook dedicati alle mamme con l'intento di impietosirle sulla sua presunta situazione di difficoltà: in cambio, così, sarebbe riuscita a ricevere soldi e beni di ogni genere. Matteo Viviani, inviato de Le Iene, dopo aver ricevuto diverse segnalazioni, è riuscito a rintracciare la donna, e avrebbe scoperto che non sarebbe stata la prima volta che usava il web per operazioni di questo genere.