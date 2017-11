Costanza Caracciolo e la proposta indecente di un imprenditore

Per mettere alla prova l'amore tra Costanza Caracciolo e Bobo Vieri , " Le Iene " hanno pensato bene di fare una proposta indecente all'ex velina. L'inviato Niccolò Torielli le ha teso infatti un "tranello", con la complicità dell'agente Andrea Graffagnini. Un incontro per una campagna social diventa un incubo per la bella showgirl. Con un imprenditore che le propone soldi in cambio di sesso...

Su Instagram Costanza dovrebbe promuovere un'auto, da 100 mila euro. Non solo. Il proprietario dell'azienda assicura all'ex velina che le regalerà l'automobile oltre al compenso per i post. Ma ben presto si scopre l'inganno. L'imprenditore chiama l'agente della Caracciolo e in viva voce racconta le sue reali intenzioni. E' disposto a sborsare anche 200 mila euro per una notte con lei. Ma la reazione non si fa attendere..