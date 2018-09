Costanza Caracciolo: “Conosco Vieri da anni, ma non avrei mai pensato a una famiglia con lui”

È una Costanza Caracciolo a tutto tondo quella che si racconta al microfono di Silvia Toffanin e parla per la prima volta del grande dolore provato un anno fa: "L'interruzione della gravidanza fu un momento terribile, ho scoperto di aver perso il bambino negli stessi giorni in cui era uscita la notizia sui giornali. E volevo dire a tutte le donne che hanno avuto questa esperienza che le sono molto vicino, capisco la loro sofferenza".



Da qui la decisione di tenere segreto il pancione fino al quinto mese: "Me ne sono infischiata delle critiche e quindi ho voluto aspettare fino a che non sono stata sicurissima. È stato un modo per proteggere me, la bimba e il mio compagno". E proprio a proposito del compagno, l'ex velina spiega come è nato il rapporto con Christian Vieri: "È dolce, protettivo e mi fa fare un sacco di risate. Lo conoscevo da anni per via degli amici comuni, ma è strano come a volte hai davanti agli occhi l'amore della tua vita e te ne rendi conto solo dopo molti anni. Non avrei mai pensato di creare una famgilia con lui, ma ora è cambiato tutto". Nozze in vista?: "Per ora no, ma se mi farà la proposta, dirò di sì".