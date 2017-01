Costantino Vitagliano: "Sono di nuovo single"

Quattro mesi fa è diventato papà per la prima volta con la nascita di Ayla , ma per Costantino Vitagliano non è un periodo felice a 360 gradi. Perché l'ex tronista, come ha raccontato a " Verissimo ", è tornato di nuovo single. la storia con la madre di sua figlia, Elisa Mariani, è arrivata infatti al capolinea: "Le cose andavamo già male da fidanzati", ha spiegato.

"Quando è arrivata la bambina eravamo al settimo cielo - ha spiegato Costantino - Dopo il parto, però, non siamo riusciti a creare una famiglia. Sono stato talmente poco insieme a lei che mi sembra di non esserci mai stato per davvero. Io ci ho provato in tutti i modi, ma qualsiasi cosa faccio non va mai bene".

Vitagliano però non rinuncia ad essere un papà presente e sottolinea: "Elisa è bravissima con la bambina che, nonostante la separazione, avrà due genitori sempre presenti. Oggi sono solo innamorato di mia figlia".