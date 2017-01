Costantino Vitagliano si sfoga: "Non faccio l'elemosina ho case e investimenti"

11:45 - Costantino Vitagliano, in una intervista a "Verissimo" in onda il 15 novembre alle 16.15 su Canale 5, risponde ai rumors circolati qualche settimana fa sui rotocalchi, in merito a suoi presunti problemi economici. "Non faccio l’elemosina. Ho ancora qualche casa e investimenti che fruttano. Non so chi ha raccontato ai giornali certe stupidaggini", ha detto a Silvia Toffanin.

Ai microfoni di Verissimo ha dichiarato: "Hanno detto che mi sono trasferito in Romagna perché caduto in disgrazia ma, io ho casa a Pinarella di Cervia da 10 anni. Hanno detto che ho una chat erotica ma anche questo è falso. Ho una chat attraverso la quale comunico con le mie fan. Ogni mese – aggiunge - organizzo un pranzo con loro. Pagano a testa 45 euro ed io vado gratuitamente, anzi, alla fine regalo loro anche una tazza del mio brand".



Visibilmente irritato per i pettegolezzi apparsi ultimamente sul suo conto, Costantino, però, ha ammesso: "E’ vero invece che ho rateizzato delle tasse che devo pagare. Purtroppo, sono legate alla mala gestione dell’agenzia di Lele Mora ma, la colpa è anche mia, perché non ho seguito da vicino i miei interessi".



E a Silvia Toffanin che gli ha chiesto se sia ancora in buoni rapporti con l’ex agente, Costantino risponde: "Se vedo Lele lo saluto ma non nutro nei suoi confronti grande stima".



Infine, in merito alla grazia che in molti stanno chiedendo per Fabrizio Corona, ha detto: "Fabrizio era geniale e i geni sono folli. Dico che la sua follia lo ha portato dov'è ora ma, anch’io chiedo la grazia per lui perché non merita di stare ancora in carcere".